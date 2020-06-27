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عدن - ياسمين التهامي - نشر المحلل السعودي خالد الزعتر يوم أمس الجمعة صور جمعته مع عيدروس الزبيدي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض , وقال الزعتر معلقا على الصورة وفقا لما رصده يمن تايم : شرفت اليوم بلقاء السيد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، وحديث رائع عن القضية الجنوبية ، وأهمية المشروع العربي في #اليمن بقيادة المملكة العربية #السعودية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس Advertisements

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