شكرا لقرائتكم خبر عن شابة لبنانية تكتب عبارة غريبة جدا على سيارتها حولتها الى نجمة شهيرة والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس Advertisements بتكرت الشابة لبنانية مريم رباح طريقة جديدة وطريفة لحماية نفسها أثناء قيادة سيارتها فتحولت الى نجمة ابتداءا من مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى نشرات الاخبار. وفي التفاصيل، فقد علقت مريم على سيارتها ورقة كتبت عليها: “حمارة جديدة بالسواقة بعدوا عني”. ليتم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل وثم بحث عنها معدوا نشرات الاخبار لاجراء مقابلة معها ومعرقة قصة هذه العبارة فهل فعلاً تلك السيدة “حمارة بالسواقة” ولماذا قالت ولماذا كتبت تلك العبارة ووضعتها على سيارتها

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