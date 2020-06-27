شكرا لقرائتكم خبر عن اذا شعرت بهذه الاعراض سارع الى الطبيب فورا فانت مصاب باعراض مرض القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس Advertisements وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: "صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه"،، فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".

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