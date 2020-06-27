شكرا لمتابعة خبر عن شـــاهد : الفنان ’’كاظم الساهر‘‘ يخطف أجمل ’’فتاة مصرية’’ ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها ‘‘حورية من الجنة’’ واذهلت الجميع بــ‘‘جمالها الخارق’’ .. ’’صور‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة حميمية للفنان العراقي الشهير كاظم الساهر ، مع الفنانة المصرية منى ممدوح ، إذ ظهر الاثنين في حالة اندماج وحميمية ، ما دعا البعض إلى القول بأنهما تزوجا بشكل سري .

ومع انتشار الأنباء في هذا الشأن خرجت الفنانة المصرية منى ممدوح ، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، مرفقة بأنباء زواجها من كاظم الساهر ، وعلقت قائلة لا تعليق ، وهو ما أثار حيرة البعض بينما أكد البعض الآخر أن هذا يعد نفيًا منها .

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وكشف بعض النشطاء أن هذه الصورة التقطتها الفنانة المصرية برفقة المطرب العراقي المعروف في إحدى المناسبات بمدينة برشلونة بإسبانيا .

يُذكر أن الساهر كان قد أعلن في إحدى الحفلات وأمام جمهوره خطوبته رسمياً على فتاة تونسية تدعى سارة في عام 2018 ، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة وأنه لم يتزوج بعد ، وفي حالة الزواج سيعلن عن ذلك .