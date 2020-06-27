شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون العقيد ‘‘ابو شهاب’’ بطل ’’مسلسل باب الحارة‘‘.. شاهدوا كيف ظهرت ابنته الأنيقة بأول ظهور لها مع والدها.. ’’صور‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتهر الممثل السوري سامر المصري في الدول العربية من خلال ’’مسلسل باب الحارة‘‘ وشخصيته ‘‘العقيد أبو شهاب’’ ، لكن تواجده في هذا المسلسل لم يدم لأكثر من ٣ أجزاء بعد خلافات مع الشركة المنتجة .

وبعد المسلسل والحرب السورية غادر سامر بلده مع عائلته إلى دبي ، ويمكث فيها حاليًا ، ورغم تواجده على السوشيال ميديا ، لكنه مرة لم ينشر صورة لكل أولاده ’’شابان ، وصبية‘‘ وكان البعض يعتقد أن زوجته لم تنجب أكثر من ولد واحد .

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ويبدو أن سامر يحب الخصوصية ويفضل ابقاء عائلته بعيدة عن السوشيال ميديا والاعلام والصحافة والرأي العام ، ويستخدم صفحاته للترويج لأعماله لا لعرض صور لأطفاله .

ورغم حرصه الشديد ، الا أن صورة لكل عائلته انتشرت على الانترنت ، وبدت عائلة جميلة ومحبة .