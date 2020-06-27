شكرا لقرائتكم خبر عن الإتصالات السعودية تصدر تصريحات جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 11:55 صباحاً - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن تطبيقها زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.

حيث وجهت الشركة رسالة للعملاء قالت فيها :” وفقًا لتوجيه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع منتجاتنا وخدماتنا من 5? إلى 15? اعتبارًا من 1-7-2020″

تصريحات جديدة من «الاتصالات السعودية» بشأن ضريبة القيمة المضافةقبل يوم 1|الأخبار|إقتصاد( يمن تايم )

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن تطبيقها زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.

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حيث وجهت الشركة رسالة للعملاء قالت فيها :” وفقًا لتوجيه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع منتجاتنا وخدماتنا من 5? إلى 15? اعتبارًا من 1-7-2020″

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وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المفوترة وذلك يشمل (باقات المفوتر, المكالمات المحلية والدولية , التجوال ,الخدمات المضافة ,الأجهزة وبرنامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية).

وأكدت الشركى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من خلال إضافة 15% ضريبة قيمة مضافة على أجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة بعد تاريخ 2020/7/1 وسيتم اشعار العميل بذلك عند طلب خدمة جديدة من خلال (الرسائل ,الموقع الالكتروني و تطبيق mystc) وايضا بفاتورة العميل الورقية أو الإلكترونية.

ونوهت الشركة عل أنه يمكن زيارة موقعها على الرابط من هنــا لمعر فة المزيد من المعلومات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة.