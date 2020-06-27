شكرا لبحثكم عن خبر جرحى الحرب في الهند يشكون تعسفات طيران اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص:

أشتكى جرحى الحرب في الهند، السبت، من تعسفات شركة طيران اليمنية، وتضييقها على أمر عودتهم إلى ديارهم.

وقالوا في رسالة الشكوى، استلمت "....." نسخة منها، إن شركة طيران اليمنية تمارس بحقهم كل صور التعسف والإذلال دون مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة.

وأضافوا، بالقدر الذي كانت فيه فرحتنا كبيرة بقرار الحكومة إجلاء العالقين اليمنيين، من ضمنهم "جرحى الحرب"، إلا إن التضييق والخناق عليهم في عملية الوزن، والمحددة لكل راكب بـ (30 كيلو) للراكب، أصاب الجميع بالإحباط الشديد.

وكان مكتب طيران اليمنية، قد وجه في تسجيل صوتي لأحد عامليه، تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يحدد فيه السماح بـ 30 كيلو فقط للراكب، دون اصطحاب حتى كيلو واحد إلى كابينة الطائرة.

وذكروا، إن الوزن المحدد بـ 30 كيلو، أقل بكثير من وزن عربة (سيكل) لمن هم غير قادرين على الحركة ممن بترت اطرافهم، والتي تصل بعضها إلى أكثر من 50 كيلو.

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وتابعوا: هل من المنطق والعقل: "إن يعود الجريح إلى أهله وليس لديه حتى سيكل، يساعده على الحركة ويعينه وأسرته على وضعه الصحي المؤلم، وهل من الإنصاف إن يرمي الجريح بكل اغراضه ومدخراته التي حاول تجميعها خلال فترة ابتعاده عن أسرته؟.

وتساءلوا بحسرة: ( هل هذا هو جزاء من شوت أجسادهم حرارة القذائف، وقضت الصواريخ على أحلامهم في العيش كـ ( الأسوياء) وقدموا ارواحهم فداءً للوطن، ضد المشروع الكهنوتي السلالي "الحوثي".

ودعوا، الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى التدخل العاجل وإثناء شركة طيران اليمنية عن قرارها المستفز هذا، إنصافًا وتكريمًا لم سالت دمائهم في ميادين الشرف والبطولة.

وأشاروا في شكواهم، إلى إنهم قادرون على دفع وتحمل تكاليف أي زيادة أخرى في الوزن، بدلًا من حصر الأمر في 30 كيلو فقط.

وتستعد أول دفعة من جرحى الحرب في نيودلهي للعودة إلى اليمن، غدًا الأحد، بحسب الرحلة المقررة من قبل شركة طيران اليمنية (عدن – نيودلهي – عدن).