شكرا لبحثكم عن خبر البجيري يهدد السعودية بتدخلات خارجية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عضو مجلس الشورى علي البجيري مخاطبا قيادات المملكة العربية السعودية؛ عودوا إلى الصواب قبل التدخلات الخارجية. وأضاف البجيري بالقول:‏للسعوديين نقول اليمنيين يعطونكم آخر فرصة لتغيير سياساتكم في اليمن ومن باع لكم لن يفيدكم ولن يفيد نفسه الشعب اليمني كله في حالة هياج وسينفجر في وجه الجميع لمجرد سماعة اي قرارات لاتلبي طموحه الشعب اليوم كشف المستور. واختتم قائلا: فعودوا الى الصواب احسن لكم ولليمنيين قبل التدخلات الخارجية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البجيري يهدد السعودية بتدخلات خارجية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.