شكرا لبحثكم عن خبر كاتب سعودي ينادي بتنظيف الشرعية من امثال الميسري والجبواني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الكاتب والباحث السياسي في الشأن السعودي فهد ديباجي بان الشرعية اليمنية لن تستمر كثيراً بوجود معرقلين داخلها واضاف تنظيف الشرعية أصبح مطلب لمن يعرقلون المسار السياسي امام الحكومة اليمنية والتحالف العربي. Advertisements وقال عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏أعتقد لن تستمر الشرعية اليمنية كثيرًا بوجود الجبواني والميسري وأمثالهم فيها ، وتنظيف الشرعية اصبح مطلب.

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