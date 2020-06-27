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لماذا فشل لقاء الرئيس هادي بمستشاريه وهيئة رئاسة البرلمان لتباحث حول مستجدات الجنوب

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية خاصة لمأرب برس عن فشل اللقاء الذي أعلن عنه من قبل الجانب السعودي بين الرئيس هادي ومستشاريه وهيئة رئاسة البرلمان مساء أمس حسب ما أعلنته صحيفة عكاظ المقربة من الديوان الملكلي.

 

ويأتي فشل اللقاء بعد أن نفت مصادر رئاسية استدعاء أي من مستشاري هادي او هيئة رئاسة البرلمان للاجتماع في العاصمة السعودية.

 

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وقالت المصادر أن مؤسسة الرئاسة لم توجه أي دعوات لأي شخصيات يمنية سواء ممن هي متواجدة داخل الأراضي السعودية أو خارجها لتباحث حول مستجدات الأوضاع في أبين وسقطري.

 

مصادر أخرى اكدت ان الدعوات تمت بين أطراف في مؤسسة الرئاسة اليمنية والجانب السعودي ,وقالت المصادر أن التحركات السعودية جاءت حرصا على وحدة الموقف اليمني ووحدة أراضيه, ووقف نزيف الدم الذي يجري حاليا في الجنوب.

 

وعلى ذات الصعيد كشفت مصادر لمأرب برس أن جهود تجري حاليا لعقد لقاء يضم الرئيس هادي بمستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب , لكن حتى اللحظة لم يكشف عن الموعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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