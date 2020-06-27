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يمني ينتحر في القاهرة بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بعد تفاقم معيشته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

يمني ينتحر في القاهرة بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بعد تفاقم معيشته

القاهرة - الخليج 365

انتحر، مواطن يمني في العاصمة المصرية القاهرة بإلقاء نفسه من الطابق العاشر في المبنى الذي يسكنه.

 

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وقالت مصادر صحفية، إن مواطنا يمنيا ألقى بنفسه من الطابق العاشر في المبنى الذي يسكنه بشارع الأربعين في مدينة القاهرة.

 

وأكدت المصادر أن المواطن توفى على الفور بعد إلقاء نفسه من الطابق العاشر.

 

وأشارت المصادر أن اليمني انتحر نتيجة الظروف المعيشية التي مر بها، لافتة إلى أنه كان يشكوا من تفاقم وضعه المعيشي.

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