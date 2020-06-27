شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس عربي يهدد باحتلال السعودية و تسريب خطير .. شاهد من يكون وماذا قال؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكشف التسريب، توجيهات من القذافي بضروره الاستيلاء على ثروات بلاد الحرمين الشريفين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements يأتي ذلك لتفسير سبب استنفار حاكم المطيري وهجومه على أي قرار يخص الحرمين الشريفين. وكان القذافي يتحدث عن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الإرهابي، فيما أشار حاكم المطيري إلى أن قضية تنظيم القاعدة "قضية عادلة" وأكد على كلامه "القذافي".

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