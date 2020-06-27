شكرا لقرائتكم خبر عن قائد كبير مالي لهادي أحاله بن عزيز للتحقيق بتهمة ”الخيانة والتخابر مع الحوثيين”.بالاسم والصورة.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في مأرب ، عن توجيه رئيس هيئة الأركان العامة اتهاماً بالخيانة والتخابر مع الحوثيين لأحد القيادات العسكرية في الجيش الوطني بالمحافظة.

وقالت المصادر "أن توجيهات لقيادة وزارة الدفاع بمارب ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز بإقالة أحد أبرز قيادات الجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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و قال المصدر إن توجيهات صدرت بالتحقيق مع أركان حرب اللواء 141 المعروف باسم "أبو عبيدة".

ويتهم رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع اليمنية “أبو عبيدة” بأنه كان السبب في الخسائر البشرية والظروف لقواعد الشرعية في معارك شمال مأرب ، أنه لا يملك الخبرة العسكرية في الميدان وكان سبباً في الهزائم وسيطرة الحوثيين.

من المصادر إلى أن من ضمن الاتهامات الموجهة لأبو عبيدة “التواصل والتنسيق مع الحوثيين”.

وقد مصادر إعلاميه قد نشرت في وقت سابق أسماء عدد من شهداء قوات الجيش الوطني التابعين للواء 141 في معارك مع الحوثيين ، بمأرب مبينة على النحو التالي: "المقدم صالح عبده الجمالي والنقيب ادم جربان - ركن عمليات الكتيبة الرابعة باللواء 141 والنقيب إبراهيم العكي وفارس سيلة العصيمي ومحمد محسن مدراج ”.

يأتي ذلك في سياق سياسة التطفي التي تنتهجها رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز الموالي للإمارات لتفريغ الجيش الوطني وتهميش وإقصاء قياداته ضمن مخطط إماراتي يستهدف الشرعية ويسعى وللانقلاب عليها في المناطق المحررة.