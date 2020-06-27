شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خدعتني وولدت بعد 5 أشهر من الزفاف...زوج ينفجر باكيا في دعوى خيانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في قضية غريبة من نوعها ، أقام زوج مصري دعوى خيانة ضد زوجته مطالباً بعدم نسب طفلها إليه بعدما ولدته بعد 5 أشهر فقط من الزفاف !.



ودخل الزوج المحطم في نوبة بكاء راوياً كيف تعنطه العروس في شرفه بعدما صدق حيلتها ليلة الزفاف حينما ادعت أنها تعرضت للإغنصاب وفقدت غذريتها في سن المراهقة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وقال : ليلة الزفاف انهارت قائلة : أنا تم اغتصابى وأنا فى فترة المراهقة، فأنا كنت عذراء.. ومنذ تعرفى عليك وأنا أخشى مواجهتك بذلك، لأننى أحببتك وليس لى ذنب فيما حدث لى .

وقرر الزوج مسامحتها خشية الفضيحة أمام الأهل والأصدقاء خاصةً أنه صدقها وكان قد وقع في حبها ، وحينما أخبرته بأنها حامل ظن أنه طفله حتى فوجئ بعد 5 أشهر فقط من الحمل بولادتها فجن جنونه وقرر اللجوء للمحكمة ، ليتم فسخ الزواج وإنكار النسب وتطبيق الإجراءات القانونية عليها بإعتبارها ارتكبت جريمة "الزنا " .