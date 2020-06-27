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عدن - ياسمين التهامي - أخبار ساره تحديد الفيتامين الذي يقاتل فيروس كورونا لقدراته الكبيرة ونتائجة الفعالة .. تعرف عليه





رغم كثرة الفيتامينات التي يتناولها الانسان الا ان واحد منها فقط لديه قدرة فائقة على مواجهة فيروس كورونا ويعطي نتائج مدهشة، وربطت دراسة حديثة بين تناول فيتامين D بفرص نجاة قوية من وباء كورونا الفيروسي. ووجدت الدراسة التي أجرتها كلية ترينيتي في دبلن أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D، شهدوا انخفاضا بنسبة 50 في المائة في التهابات الصدر. ويجري العلماء مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج. ومن المعروف أن الجسم يحصل على هذا الفيتامين المهم عن طريق امتصاصه من الشمس عبر خلايا الجلد. ولفيتامين D دور مهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي لدى الإنسان. وتسعى دراسة أخرى مدتها عشرة أسابيع لتحديد ما إذا كان التعرض إلى الشمس (فيتامين D الشمسي) يمكن أن يساعد في مكافحة كوفيد-19. وتشمل الدراسة التي تجريها جامعة غرناطة الإسبانية، 200 مريض مصاب بكورونا. وقالت الطبيبة جينا ماكيوتشي من جامعة ساسكس إن الذين يعانون من نقص في فيتامين D أكثر عرضة للإصابة بالبرد ثلاث إلى أربع مرات". وأضافت "لذلك من المنطقي أن تكون أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية مثل كوفيد-19 أسوأ عند نقصان فيتامين D"





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