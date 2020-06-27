شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات خطيـــرة ..رئيس عربي يهدد بإحتلال السعودية ..ليس صدام حسين "شاهد ماذا قال ومن يكون ؟؟ "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسريبات خطيـــرة ..رئيس عربي يهدد بإحتلال السعودية ..ليس صدام حسين "شاهد ماذا قال ومن يكون ؟؟ "فيديو"





نشر المعارض القطري، خالد الهيل، تسريبًا جديدًا للكويتي حاكم المطيري مع معمر القذافي وكشف التسريب، توجيهات من القذافي بضروره الاستيلاء على ثروات بلاد الحرمين الشريفين. يأتي ذلك لتفسير سبب استنفار حاكم المطيري وهجومه على أي قرار يخص الحرمين الشريفين. وكان القذافي يتحدث عن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الإرهابي، فيما أشار حاكم المطيري إلى أن قضية تنظيم القاعدة "قضية عادلة" وأكد على كلامه "القذافي".







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات خطيـــرة ..رئيس عربي يهدد بإحتلال السعودية ..ليس صدام حسين "شاهد ماذا قال ومن يكون ؟؟ "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.