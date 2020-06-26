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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الإصلاح ترتكب خرق جديد لوقف إطلاق النار في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
إرتكبت ميليشيا حزب الإصلاح، مساء اليوم، خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في أبين، الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية ووافقت عليه الحكومة التي تتبعها ميليشيات الإصلاح، والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة محور أبين، محمد النقيب، في تغريدة له بتويتر، أن "مليشيات العدو الاخوانية الارهابية تطلق في هذه الاثناء نيران مدفعية الهاون و37 و23 على قواتنا بالقطاع الاوسط" .
وأضاف "خرق جديد تؤكد من خلاله انها لن تلتزم بإتفاق وقف اطلاق النار وانها ذاهبة الى اقصى حد من خيار الانتحار في رمال ابين" .
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