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عدن - ياسمين التهامي - بينهم ضباط .. السعودية تعلن عن ضحايا القصف الحوثي لمبنى الاستخبارات العسكرية في الرياض وتؤكد تورط هذا الجهة برفع الإحداثيات





كشف حساب شهير ، بتسريباته السياسية على تويتر ، عن عدد ضحايا القصف الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي في ساعة مبكرة من مساء ،الثلاثاء، واستهدف العاصمة السعودية الرياض ، بصواريخ باليستية ، وطائرات مسيرة . حساب “الرادع القطري” الشهير بتويتر ، والذي يحظى بمتابعة أكثر من 45 ألف شخص، زعم في سلسلة تغريدات له ، أنه قتل في مبنى المخابرات بالرياض ليلة امس ما لا يقل عن 17 ضابطا وجنديا سعوديا ، داخل مبنى المخابرات نتيجة قصف الحوثيين للمبنى. وأضاف أن السلطات السعودية تعتقل عدد من اللاجئين اليمنين في السعودية ، بتهمة استطلاع الأهداف ، في وقت الاستهداف الحوثي و ما بعده لنقل أخبار القصف للحوثي، وأن من بين المعتقلين 4 شباب يمنيين على ارتباط مع أمن الدولة الإماراتي. الحساب القطري أشار أيضا إلى شكوك لدى أجهزة الأمن السعودي بتورط جهات إماراتية باستهداف الحوثي لعدة مواقع في السعودية، موضحا أن لهذه الجهات دور في تحديد نوعية الأهداف وتوقيت الضربة وأن القصف على السعودية تزامن مع تقارب إماراتي مع الحوثيين. وبحسب الرادع القطري ـ أن المتابعين للملف اليمني يعلمون تماماً عملية خلط الأوراق في ملف سقطرى وعدن والانتقالي وصنعاء، مضيفا أن الإماراتيين هم من ورطوا السعودية بمعاركهم مع الحوثي ومن ثم انسحبوا من المواجهات وفتحوا قنوات اتصال سرية مع قيادات الحوثي، وتركت السعودية وحيدة في مواجهة الحوثي. واختتم الحساب الشهير بتسريباته السياسية تغريداته بالتأكيد على أن ابن زايد ورط ابن سلمان في ملف اليمن والضحية هم شباب السعودية الذين يقتلون بالعشرات يومياً على جبهة الحد الجنوبي. هذا وكانت جماعة “الحوثي”، قد أعلنت مساء الثلاثاء، تنفيذها عملية واسعة في العمق السعودي، في حين قالت الرياض إنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيين باتجاه الرياض عاصمة المملكة . السعودية تعلن عن ضحايا القصف الحوثي أما وكالة الأنباء السعودية فقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن اعترض صاروخاً باليستياً كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء”.





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