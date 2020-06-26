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هجوم مسلح و سقوط ضحايا في إحدى المدن البريطانية .. صور و تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي -  تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشرطي المصاب إثر هجوم “خطير” وقع، الجمعة، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأصيب “الشرطي البطل”، كما وُصف، بعد مواجهة مع المشتبه به الذي قتل 3 أشخاص في هجوم بسكين في المدينة، ويظهر في الفيديو ممدداً على الأرض، وحوله زملاؤه يحاولون إنقاذه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن “ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما يبدو طعناً بسكين على درج أحد الفنادق”.

إلى ذلك قال ستيف جونسون، مساعد قائد شرطة اسكتلندا، إنه تمت السيطرة على الواقعة ولم يعد هناك خطر أوسع نطاقاً يتهدد المواطنين، مضيفاً: “أود أن أطمئن الناس أننا لا نبحث عن أي شخص آخر في هذا الوقت فيما يتعلق بتلك الواقعة. كما يمكنني أن أؤكد أن شرطياً أصيب أثناء التعامل مع الواقعة ويتلقى العلاج في المستشفى”. وأكد اتحاد الشرطة الاسكتلندي أن الشرطي تعرض للطعن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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