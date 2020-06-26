شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الخارجية الروسية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار و التخلي عن المواجهات العسكرية .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها ، اليوم الجمعة ، عن قلقها من تصاعد التوتر في اليمن، وطالبت أطراف الصراع بوقف فوري لإطلاق النار.

كما جددت دعوتها ، إلى ضرورة التخلي في أقرب وقت عن المواجهة العسكرية في اليمن، وإطلاق حوار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يرعى مصالح جميع القوى السياسية.

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