شكرا لقرائتكم خبر عن ’’الحوثي’’ يرد على دعوة المبعوث الأممي بشأن ميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:53 مساءً - علق القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للمليشيا، محمد علي الحوثي، الجمعة، على مناشدة وجهها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من أجل السماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين.

وقال "الحوثي" في تغريدة رصدها "المشهد الدولي" على حسابه بموقع ’’تويتر’’: "نقول للمبعوث أبواب ميناء الحديدة مفتوحة والسفن المحاصرة حاصلة على تصاريح من لديكم".

جديد الخليج 365

Advertisements

وأضاف: "من يمنع دخول السفن، بحرية العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي"​​​.

ودعا الحوثي المبعوث الأممي إلى "التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث معها فهي من تملك الصلاحيات بدلا من المناشدة"، معتبرا "مناشدة من لا يحاصر هفوة في غير محلها".

وكان غريفيث، أطلق في وقت سابق اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، مناشدة إلى الحكومة ‎اليمنية ومليشيا الحوثي بـ"المشاركة بشكل بناء وسريع في سعيي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظفي القطاع العام"، مشددا على ضرورة إيجاد حل يعلي مصالح الشعب اليمني.