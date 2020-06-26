شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل لوالد ووالدة الفتاة المصرية التي عرضت نفسها للزواج على "فيسبوك" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:53 مساءً - علق أسامة إبراهيم، والد الفتاة مها أسامة التي عرضت نفسها للزواج عبر “فيسبوك” على تصرف ابنته، قائلا إنها “ساذجة بدرجة لا توصف”.

ابنتي مها ساذجة وجبانة

وقال أسامة إبراهيم خلال لقائه عبر برنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الخميس: “ابنتي مها ساذجة وجبانة لدرجة لا توصف وعيلة ولو وكانت سألتني كنت هقولها تنتقي ألفاظها في طلب الزواج”.

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وأضاف إبراهيم، أن ابنته كانت شجاعة أثناء إعلان رغبتها، وبعدها رفضت النزول للشارع وقدمت استقالتها من العمل خوفًا من المواجهة، مضيفا: “تفهمت ما قامت به ابنتي وليس لدي اعتراض على ما قامت به لكن فكرة عرض القضية لا أتفق معها”.

والدتها: استغربت جدا، وهاجمتها بشدة

من جانبها، قالت منى إسماعيل، والدة مها أسامة، إنها كانت على علم بما ستفعله ابنتها قبل أن تقوم به، معقبا: “استغربت جدا، وهاجمتها بشدة، وقولتلها مينفعش تعملي حاجة زي كده”.

وأشارت إلى أنها أخبرت ابنتها أنه “لا يمكن أن نتجرأ على عاداتنا، ونطلب عريسا”، معلقة: “دي مسلمات، وموروث اتحفر جوانا، ومينفعش البنت تطلب طلب زي ده”.

وأضافت والدة الشابة أن ابنتها لم تقتنع بكلامها، وصممت على رأيها، وأكدت أنها ستتحمل النتائج، موضحة أن ابنتها تصرفت بهذا التصرف خوفا من أن يمر بها العمر، ولا تستطع الإنجاب وتحقيق حلم الأمومة، متابعة: “أنا وباباها كنا زعلانين منها”، ولكن بعد أن شاهدت الفيديو وجدته لا يمس الأسرة المصرية.

أول رد فعل لوالد ووالدة الفتاة

وعلقت من جانبها مها أسامة قائلة إنها لم تندم على فيديو إعلان رغبتها في الزواج، لافتة إلى أن المراحل الصعبة تتطلب قرارات استثنائية.