شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة غادة عبدالرزاق تصدم الجميع بظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وجلست بين احضان زوجها الجديد ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها، ونشرت صوراً حديثة لها برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زينتا.

ظهرت غادة بمايوه أصفر وإلى جانبها زوجها يجلسان على شاطئ البحر، في مدينة ساحلية مصرية، يمتلكان فيها (شاليه) خاص.

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الفنانة المصرية كانت اعلنت زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، وهو مدير تصوير مسلسلها الجديد (سلطانة المعز)، الذي تلعب بطولته وعرض في السباق الرمضاني الفائت.

غادة صرحت قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، ليكون هيثم بذلك هو الزوج الثاني عشر، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.