عدن - ياسمين عبدالعظيم - خاض طفل أمريكي، مواجهة مصيرية، مع أسد جبلي، واستطاع الانتصار فيها مستخدما عصى، كان يمسك بها.

وتعرض الطفل بايك كارلسون الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، لهجوم الأسد، عندما كان يلعب مع شقيقه الأكبر جيج، في حديقة منزلهما، بمقاطعة بيلي في ولاية كولورادو الأمريكية.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أسد يهاجم طفل عمره 8 سنوات ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة .. وعندما بدأ بالتهامة حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو

• ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور"

• هل تذكرون الفنانة السورية "انجي خوري" التي سحرت بجمالها ملايين العرب ..شاهدو الصور الخليعة التي نشرتها اليوم وهي مع زوجها السابق

• وداعا لضغط الدم وأمراض القلب والشرايين ..هذة الاطعمة الموجودة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد وتجعلك تعيش مرتاح البال ..شاهد

• عاجل : سلطان عمان ‘‘هيثم بن طارق’’ يتلقى طعنة غادرة تعرض السلطنة للانهيار .. وبدء الحرب مع هذة الدولة الخليجية

• دخل معها غرفة تبديل الملابس بسبب قوامها الجذاب احتضنها ولم ينتبها للتصوير.. الفنانة "نوال الزغبي" في صور فاضحة...شاهد.

• "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو).

• "ابو هشيمة" يقدم للفنانة ياسمين صبري هدية ليس لها مثيل ولم يسبقه اليها أحد ..شاهد

• الفنان كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور"

• أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب.. شاهد الفيديو

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو)

• أثارت مدربها في المنزل أثناء ممارسة الرياضة فهجم عليها متحرشاً بجسدها...الفنانة "يارا" في وضعيات فاضحة مع المدرب..(صور+فيديو).

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------



ويقول والد الطفل، الذي نجى من الموت بأعجوبة، إن الأسد سحبه من رأسه تحت شجرة، بينما كان يحاول الاستغاثة، بصرخات عالية، استجاب لها والده الذي خرج بسكين في محاولة لإنقاذ ابنه.

وقال والد الطفل لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "كان الأسد يمسك ابني بفمه، عندما وصلت له، فاندفعت لانقاذه، وكنت أعلم أنه يمكن أن يقتلني.

وتابع: "لم أكن أخشى ما سيحدث، لأن أهم شيء كان إنقاذ طفلي من الموت"، مشيرا إلى أن الابن بايك بشجاعة تخويف الأسد وقتاله باستخدام السلاح الوحيد الذي كان في يديه وقتها وهو عصا".

وبعد فرار الأسد، كان طفلي قد أصيب في إحدى عينيه، وقال الأب إن ابنه كان مغطى بالدم، وإنه أصيب في أماكن كثيرة في الوجه والرأس بفعل أنياب الأسد.



ولفت والد الطفل إلى أن فروة رأسه تمزقت في عدة مناطق، بينما يقول أطباء إن الطفل خضع لعمليتين جراحيتين، ويحتاج إلى عملية ثالثة لجفنه، وتوقعوا تعافيه قريبا.

This 8-year-old fought off a mountain lion attack with a stick.



“I tried to punch it in the eye... Just fight.”



He wrestled the lion until his dad rushed in to help. Two surgeries, stitches, and dozens of staples to close the wounds, Pike Carlson survived the fight. #9News pic.twitter.com/wmcCnSMpea