شكرا لبحثكم عن خبر قيادة ألوية العمالقة: إذا كانت عودة أبو زرعة رغبة لطرف واحد فإن بقاء الحسني مطلب لكل الأطراف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت قيادة قوات تحرير الساحل الغربي "ألوية العمالقة" مجدداً تمسكها بحقها في الاختيار إلى جانب الاشقاء في قوات التحالف العربي لجبهة الساحل الغربي للقائد العام الذي يمثل كافة الالوية المتواجدة في الجبهة وعلى رأسها العمالقة وذلك كحق شرعي لهم كونهم شركاء أساسيين في تحرير الساحل الغربي.

وأضافت قيادة العمالقة بأن إجماعهم على ضرورة بقاء الحسني قائداً عاماً للجبهة لم يأتي عبثاً ولكن المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل الارهاصات والتخبطات في مختلف المناطق جعل الجميع يقف صفاً واحداً خلف القائد العام الشيخ علي سالم الحسني الذي تمكن من الحفاظ على بوصلة خط التوجه الحقيقي مع قيادة التحالف العربي لتحرير ودحر المليشيات الحوثية وكبح جموحها وتمردها.

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ونوهت قيادة الوية الساحل الغربي بأن محاولة ابعاد القائد الحسني عن قيادة الجبهة هو في حقيقة الأمر محاولة لتقويض وانهاء الوية العمالقة التي قدمت الآف الشهداء والجرحى التي سالت دمائهم الطاهرة على كل شبر من تراب الساحل الغربي ومازالت تقدم التضحيات وستستمر مادام الخطر الحوثي لايزال يؤرق كل الوطن ، وأضافت الوية الساحل الغربي تأكيدها بأن جميع قادات الالوية قد أعلنت تأييدها المطلق للقائد العام علي سالم الحسني كممثل وحيد ورسمي أمام الجميع مبرهنين ذلك في اجتماعهم وتوقيعهم على مسودة قرار وموقف الألوية التي تم تقديمها لقيادة قوات التحالف في الساحل الغربي.

واختتمت قيادة العمالقة ماذكرته أعلاه بأن كافة الأطراف بمختلف توجهاتهم قد أعلنوا صراحة عن قرارهم برفضهم القاطع والنهائي لعودة أبو زرعه المحرمي إلى الساحل الغربي وتمسكهم بعلي سالم الحسني كقائداً عاماً لجبهة الساحل الغربي.

يذكر بأن مسودة القرار ضمت في محتواها عدة توقيعات لقادة الوية لطالما اختلفت في توجهاتها السياسية أبرزهم ألوية العمالقة والتي يعود انتمائها للسلفيين وكذلك الوية الدعم والاسناد عنهم القائد نبيل المشوشي المنتمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ، إضافة لبعض الالوية المحسوبة على الشرعية أبرزهم القائد أمجد خالد قائد لواء النقل العام ، ولم يحدث أن اتفقت عدة أطراف مختلفة فيما بينها على شخصية واحدة تمثلهم جميعاً خصوصا خلال السنوات العديدة السابقة .. الأمر الذي ينهي أي جدل حول التفاف الجميع مع القائد علي سالم الحسني.