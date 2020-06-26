شكرا لبحثكم عن خبر هل سارت قضيته على خطى من سبقوه؟.. اين قتلة الشهيد نبيل القعيطي؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد مرور قرابة شهر كامل على واقعة اغتيال المصور نبيل القعيطي لايزال قتلة الرجل بعيداً عن العدالة.

اغتيل القعيطي في الثاني من يونيو 2020 امام منزله بحي دار سعد بعدن.

مثلت واقعة اغتيال الشهيد نبيل صدمة كبيرة لقطاع كبير من الناس.

وبعد ايام قليلة على استشهاده قررت اسرته دفن جثمانه.

بعد يومين على اغتيال الرجل اعلنت السلطات الامنية انها القت القبض على عدد من المشتبه بهم في الواقعة وانها احرزت تقدما في التحقيقات.

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وبعد مرور قرابة شهر لم يتم الكشف عن شيء حتى الان.

ومنذ 5سنوات قتل العشرات من الشخصيات الاجتماعية والسياسية دون ان يتم القاء القبض على قاتل واحد مرتكب لهذه الجرائم.

وحولت اعمال القتل هذه التي لايضبط مرتكبوها مدينة عدن الى واحدة من اكثر مدن العالم شيوعا للقتل.

عن موقع عدن الغد