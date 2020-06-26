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عدن - ياسمين التهامي - فيديو مسرب.. شاهد ردة فعل "الزعيم عادل امام" في برنامج "رامز مجنون رسمي" وكيف انتقم منه رامز جلال ولماذا رفضت MBC بث الحلقة.





رامز جلال استضاف الزعيم عادل امام في برنامج المقالب لهذا الموسم رامز مجنون رسمي وقام بالغاء معظم فقرات الحلقة مراعاة لكبر سن الزعيم عادل امام ، ولذلك ظهرت الحلقة مملة وشبة خالية من الاثارة والكوميديا ، وهو ما دفع ادارة ‘‘قناة MBC’’ إلى عدم عرضها ، حسب قولهم .وكان ‘‘رامز جلال’’ قد كتب تغريدة سابقة على حسابة في تويتر قال فيها انه يتمنى ان يستضيف الزعيم عادل امام في برنامجه ، لكنه يراعي عامل السن الكبير للفنان ’’عادل امام‘‘ . وفي مداخلة هاتفية سابقة للفنان ’’عادل امام’’ على احدى القنوات المصرية التي استضافت ‘‘رامز جلال’’ في الاستديو ، قال عادل امام مازحا ، ان ‘‘رامز جلال‘‘ يجب ان يتعرض لمحاكمة عسكرية لأن يقتل زملاءه . يشار ان برنامج المقالب الذي يقدمة الفنان رامز جلال وبثته ’’قناة MBC‘‘ ، لهذا الموسم حمل اسم ‘‘رامز مجنون رسمي‘‘ ، وحظي بمتابعة واسعة على مستوى الوطن العربي ، وكان ابرز ضيوفة الفنانة المصرية ’’ياسمين صبري‘‘.







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