شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا برادو 2020: كل ما يجب أن تعرفه عنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تويوتا برادو 2020 هي واحدة من أشهر سيارات الأس يو في من الصانعة اليابانية تويوتا، وهي بمثابة نسخة أصغر من اس يو في تويوتا لاندكروزر الأيقونية والمعروفة بقدراتها المذهلة على الطرق الوعرة.

لذلك سوف نستعرض اليوم كل ما يجب معرفته عن تويوتا برادو 2020. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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تقنيات تويوتا برادو 2020

تقدم تويوتا برادو 2020 العديد من التقنيات الحديثة والمميزة، والتي تشمل شاشة ترفيه معلوماتي قياس 8 بوصة عالية الدقة متصلة بنظام صوتي فاخر من JBL يضم 14 مكبر صوت، وذلك إلى جانب شاشة عدادات رقمية 4.2 بوصة مع منافذ USB/AUX وبلوتوث، إضافة الى صندوق تبريد وسطي مناسب لزجاجات وعلب المشروبات.

مقصورة تويوتا برادو 2020

حصلت المقصورة الداخلية في تويوتا برادو 2020 على تحديثات شاملة لتصبح أكثر رُقيًّا، حيث تم إعادة تصميم لوحة القيادة ومفاتيح التحكم بمكيف الهواء والراديو، مع نظام إلكتروني ذكي يتيح لك فتح أو غلق السيارة باستعمال المفتاح الذكي كما يمكنك تشغيل المحرك بضغطة زر واحدة.

في برادو 2020 ستجد مقاعد مريحة ورحبة جداً لكافة أفراد العائلة، مع دعم تعديل الوضعية الكترونياً للمقاعد الأمامية.

التصميم الخارجي

تأتي تويوتا برادو بتصميم قوي وعملي، ففي المقدمة هناك شبك بارز وصلب من الكروم يضفي على السيارة شكلها المميز لتحسين تبريد المحرك, بالاضافة الي ممتص صدمات ورفارف جديدة وكذلك مصابيح LED قوية تمنح مجالا أفضل للرؤية مهما كان مستوى الظلام والضباب، مع مصابيح LED خلفية وعجلات 18 بوصة.

المحركات

تتوفر تويوتا برادو 2020 رباعية الدفع مع 3 خيارات للمحركات هي محرك بنزين 4 اسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان، ومحرك بنزين 6 اسطوانات سعة 4 لتر بقوة 271 حصان، الى جانب محرك ديزل 4 اسطوانات سعة 3.0 لتر توربو بقوة 161 حصان، لتأتي جميعاً بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ما عدا محرك الديزل الذي يأتي بناقل من 5 سرعات.

أسعار تويوتا برادو 2020

تبدأ الأسعار عند 137,445 ريال للفئة الأقل من تويوتا برادو 2020، في حين تأتي الفئة الثانية بسعر 150,780 ريال، وتتبعها فئتي محركات الديزل بسعر 155,820 ريال و166,950 ريال، وذلك قبل الوصول إلى الفئات ذات محركات V6 الأقوى بسعر 172,620 ريال و185,640 ريال.



