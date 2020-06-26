شكرا لقرائتكم خبر عن "توب سكيلس " أول معهدف في محافظة المهرة يعتمد في البورد البريطاني والعربي ...بشرى سارة لأبناء محافظة المهرة (أحصل على شهادتك معتمدة من بريطانيا) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل معهد توب سكيلس الدولي على اعتماد ووكالة حصرية من (المجلس البريطاني) للتدريب والاستشارات "البورد البريطاني " في لندن وبذلك يمكن لأي دارس في معهد توب سكيلس الدولي الحصول على شهادة معمدة في بريطانيا دون الحاجة للسفر وهي واحدة من الخدمات المميزة التي يقدمها المعهد لابناء محافظة المهرة.

معهد توب سكيلس الدولي حريصا على توفير كل الامكانات والقدرات التي تمكن الدارس في المعهد من الحصول على أعلى مستويات التأهيل والتدريب وبنفس الوقت اعتماد شهاداته من أعرق المؤسسات التعليمية والتدريببة الدولية بما يمكنه من الحصول على فرص عمل داخل الوطن أو خارجه بكل سهولة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

ومن أجل مساعدة الخريجين في الحصول على فرص العمل المناسبة وقع معهد توب سكيلس الدولي سابقا إتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع البورد العربي ومقره جمهورية مصر العربية، حتى يتحقق النجاح الملموس في مجال القياس والتأهيل المهني والتطوير وفق المعايير العالمية.

ماهو البورد البريطاني ؟



مؤسسة تدريب واستشارات وخدمات تعليمية هدفها رفع ونشر وتوثيق قطاع التدريب وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية للتدريب ويقدم البورد البريطاني مجموعة من البرامج والمناهج التدريبية الإحترافية المتصلة بعلوم الإدارة بكافة مجالاتها وأيضا العلوم الانسانية والتطبيقية والمهنية والتدريبية. كما تتيح الاعتمادات المهنية التي صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وكذا المؤسسات التعليمية والتدريبية. ووصولهم إلى أرقى مستويات التدريب الاحترافي.

ما اهمية البورد البريطاني ؟



- يقدم حلول وانظمة مهنية مبتكرة

- يدمج الخبرات الميدانية مع العلوم النظرية

- يتقن دمج الاستشارة مع التدريب ثم التطبيق

- يمتلك خبرات متعددة الجنسيات وبمختلف المجالات

- مرجع قوي في تقنيات التدريب والاستشارات والتسويق



معهد توب سكيلس حاصل على ترخيص رسمي رقم (9) لعام ٢٠٢٠م من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ليحقق لكل الدارسين رغباتهم في اعتماد شهاداتهم محلياً وعربياً ودوليا.

المعهد يعد الاول في محافظة المهرة من حيث سعة المبنى والتجهيزات وانظمة الرقابة وكذلك الاعتمادات الدولية للبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها، أيضا من حيث المناهج العالمية التي يتم تدريسها.

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إضافة إلى الكادر التدريسي المؤهل والحاصل على شهائد دولية والخبرة في مجال العمل، والأسعار التنافسية والمناسبة لجميع فئات المجتمع.



مع معهد توب سكيلس الدولي، *تعلم واكتسب المهارات وأحصل على شهائد دولية.*



عنوان المعهد:

المهرة- الغيضة شارع البنوك.

تلفون

716558703

776243088