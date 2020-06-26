شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : بشرى سارة لجميع الوافدين في السعودية.. الجوازات تعلن رسميا إلغاء هذا القرار الذي أضر بملايين المغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، الخميس، شرطين لإلغاء الخروج النهائي للمقيم بعد تسجيله في منصتي “أبشر” أو “مقيم”.

وقالت الجوازات إنه “يمكن إلغاء الخروج النهائي للمقيم بعد تسجيله عبر منصة “أبشر” أو “مقيم” ضمن مبادرة عودة، من خلال صاحب العمل”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافت الجوازات أنه يجب اشتراط سريان صلاحية هوية مقيم؛ للتمكن من إتمام الإجراء.

جاء ذلك ردا على استفسار يقول صاحبه: “عندي سائق خاص هندي سويت له خروج نهائي قبل شهر وسجلته في برنامج عودة، هل أستطيع إلغاء الخروج النهائي؟”.

بشرى سارة لجميع الوافدين في السعودية

وأجابت الجوازات: “أهلًا بك، يتم الإلغاء عبر منصة “أبشر” أو “مقيم” لصاحب العمل، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات السعودية كشفت، الثلاثاء، عن موقف المملكة من عودة المقيمين إليها في ظل جائحة كورونا.

وقالت الجوازات السعودية، إنه “لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا”.

وأشارت الجوازات ‏‎ إلى أنه “في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد”.

وأكدت أنه “في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.