شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تشك في صحة زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراود اليابان، بعض الشكوك في صحة زعيم كوريال الشمالية كيم جونج أون، وذلك بعد أشهر من انطلاق الشائعات حول سلامته الصحية.

وأشارت تقارير بريطانية، إلى أن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، أبدى مخاوف بلاده من عدم رؤيته لزعيم كوريا الشمالية كيم، منذ أبريل الماضي.

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وأفادت الأنباء بأنه حيث زعيم كوريا الشمالية مات أو كان يعاني من مرض خطير بعد اجرائه جراحة قلبية، لكنه ظهر مرة أخرى في الأول من مايو ثم اختفى منذ ذلك الحين.

وأوضح وزير الدفاع الياباني، أنه لدى اليابان بعض الشكوك حول صحة كيم جونج أون، مضيفًا أنه كانت هناك "حركات غريبة للغاية" في كوريا الشمالية لأن كيم "يحاول عدم الإصابة بالعدوى"، مضيفًا أن الفيروس "ينتشر في جميع أنحاء كوريا الشمالية".

وأكد الوزير الياباني أنه : "لا يسمح لي بمناقشة قضايا المخابرات".