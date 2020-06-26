شكرا لقرائتكم خبر عن ’’المبعوث الامم المتحدةغريفيث‘‘ يتجاوب مع دعوة أبوشوارب و‘‘مليونية” موظفي ’’اليمن’’ بشأن ‘‘الرواتب المنقطعة‘‘ منذ سنوات ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٤ مساءً (الخليج 365_خاص)

أبدى مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، تجاوبه مع "مليونية" موظفي الدولة المطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ اكثر من أربع سنوات ومع دعوة وطلب الشيخ كهلان مجاهد أبوشوارب في لقائة الاخير معه عبر الدائرة الألكترونية بشأن صرف المرتبات..

ودعا غريفيث في بيان مقتضب، الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثيين، الى " مشاركة بناءة وسريعة للسماح بدخول السفن الى ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظّفي القطاع العام"..

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و قال جريفيث بعد يومين من إحاطة له أمام اجتماع افتراضي مغلق لمجلس الامن الدولي، انه "من الضروري إيجاد حل يعلي مصالح الشعب اليمني"..

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، دعا في بيان عاجل، إلى سرعة صرف مرتبات الموظفين في كل القطاعات الحكومية بعد توقفها منذ أكثر من أربعة أعوام في بعض المحافظات و بدون أي تأخير أو مماطلة و بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014..

‏يأتي ذلك، في ظل استمرار الحملة المليونية بكافة منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن، والتي لم تلق أي تجاوب من مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها، وقيادات الحوثي، والمنظمات الحقوقية الدولية والأممية.