شكرا لقرائتكم خبر عن شابة تفتح هاتف زوجها بعد ساعات من وفاتة ..فوجدت رسالة لاتتوقعها ولاتخطر على البال !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:54 مساءً - تفاجأت شابة أمريكية بعد فتح هاتف زوجها المتوفى بفيروس كورونا المستجد، حينما وجدت فيه ما لم يكن في الحسبان.

ذكر موقع "بزفيد نيوز" أن فتاة أمريكية شابة تدعى، كاتي كويلهو، فتحت هاتف زوجها الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، للاطلاع على صور طفليهما وحفظها، إلا أنها وجدت ما لم تكن تتوقعه، ولم يكن في حسبانها.

وتوفي جون (32 عاما) الأربعاء الماضي بعد معاناته من "كوفيد-19"، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دانبري بولاية كونيتيكت الأميركية.

جديد الخليج 365

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وحين كانت زوجته كاتي، البالغة من العمر 33 عاما تبحث في هاتفه على صورهما معا وصور طفليهما، تصادفت مع آخر كلمات كتبها جون خصيصا لها، وبتأثر كبير، قرأت كويلهو النص، الذي جاء فيه "أحبكم كثيرا.. منحتموني أفضل حياة على الإطلاق، أنا محظوظ جدا لأنني زوجك وأب برايدين وبيني".

وأضاف "كاتي أنت أجمل شخص قابلته في حياتي، إنك فريدة من نوعك.. احرصي على أن تنعمي بحياة سعيدة.. رؤيتك وأنت أم لأطفالي هي أعظم تجربة عشتها على الإطلاق"، وقالت كاتي إنها "صدمت" بعدما وجدت هذا النص، الذي تعتقد أن جون كتبه قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وذكرت "كان يقاتل حتى يبقى على قيد الحياة.. حتى آخر نفس له كان يحاول أن يتأكد أنني والأطفال بخير.. لم نتحدث منذ فترة طويلة، لذلك كتب هذا النص".