شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات خطيـــرة ..رئيس عربي يهدد بإحتلال السعودية ..ليس صدام حسين "شاهد ماذا قال ومن يكون ؟؟ "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:54 مساءً - من منا يتذكر الفنانة السورية زوجة "عصام" في مسلسل باب الحارة ..شاهد بالصور فضيحتها بين الأشجار !! عــــــاجل : مصر تباغت الجميع وتنفذ هجوم على أثيوبيا "تفاصيل" مشاهد تحبس الأنفاس ..شاهد أسد ضد ثعبان لن تصدق من الأقوى ومن سيفوز !! Advertisements وداعاً لإلآم حصى الكلى ولإرتفاع ضغط الدم ..مشروب بسيط على الريق ينهي معاناتك إلى الأبد !! نبوءة خطيرة يطلقها ‘‘فيصل القاسم’’ .. دولة عربية ستختفي من خارطة العالم سيتم احتلالها وسيهجر شعبها "شاهد" عاجل.. كورونا يتسبب بسقوط طائرة ركاب ومصرع من عليها صور مروعة .. ثعبان ضخم يباغت شاب ويعتصر جسمة بطريقة بشعة ..وهكذا كانت النهاية !!

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