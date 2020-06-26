شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:54 مساءً - وقال صالح الجسمي، في تغريدةٍ عبر حسابه بموقع "تويتر": "تسجيلات خيمة القذافي"، انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند، التي كانت ضمن ضيوف القذافي في خيمته الشهيرة التي استضافت العديدين سواء مسؤولين وإخوان مسلمين".
وأضاف "الجسمي": ولكني ما لا أعرفه كيف يتطرق لزواج القذافي من حليمة وإهدائه لها عقدًا بمليون دولار وقد كانت برفقة زوجها.
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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت خلال الساعات الماضية، بأنباء عن زواج حليمة بولند من معمر القذافي، عقب انتشار صورة تجمع بينهما.
وسبق أن علقت حليمة بولند على الصورة التي انتشرت وتجمعها بالقذافي، وقالت خلال لقاء متلفز قبل عدة أعوام، إن الصورة التقطت خلال تكريمها من قِبَل القذافي ووزارة الإعلامي الليبية، مؤكدة أنها تلقت عقد ألماس قيمته مليون دولار من "القذافي"، لكن هذا لا يعني أنها كانت على علاقة به.
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