شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا جرى في أجتماع الرياض ..سلطان البركاني يكشف التفاصيل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:54 مساءً - كشف الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب التابع للشرعية ان الاجتماع في الرياض هو لحل الخلاف مع المجلس الانتقالي وتطبيق اتفاق الرياض وليس لشئ اخر حسب زعمه

واضاف البركاني أن "اتفاق الرياض يعالج ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية والخلاف مع المجلس الانتقالي، وتم توقيعه وباركه العالم ولم نعد بحاجة لتوقيع اتفاقات أخرى كما يشيع البعض، لكننا سنعمل مع القيادة السعودية على ترجمته على أرض الواقع ومع القيادة الشرعية برئاسة الرئيس هادي والحكومة، وستتم لقاءات من أجل ذلك، وليس في ذلك ضرر أبداً".

جديد الخليج 365

Advertisements

وكانت الحكومة قد تحدثت عن طلب الحكومة الغاء دور الامارات من التحالف العربي ورفع مذكرة ضدها الى مجلس الامن الدولي

وشدد على أن " قناعتنا وتحالفنا لمواجهة الحوثي واستعادة الدولة اليمنية والشرعية والوحدة والديمقراطية، لكن البعض يحاول التوهان في صغائر الأمور ويترك عظائمها".

وأكد البركاني أن «الجميع سيعمل كفريق عمل واحد من أجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وتحويله إلى واقع عملي، ومن أجل ترجمة التحالف لمواجهة الحوثيين والمشروع الإيراني. هذه القضايا التي سنبحثها والتي سنعمل من أجلها».