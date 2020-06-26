شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صوراً جديدة التقطت لها أثناء احتفالها مؤخراً بعيد ميلادها. وظهرت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً باللون الليلكي الفاتح أظهر جمال قوامها واتفق مع نعومة ملامحها. وبدت وهي تحمل قالب حلوى بتصميم مميز وتعليقاً على إحدى الصو ر كتبت: "وكبرت سنة" مشيرة إلى أنها بلغت عامها الـ27. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو • ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور" • عاجل : سلطان عمان ‘‘هيثم بن طارق’’ يتلقى طعنة غادرة تعرض السلطنة للانهيار .. وبدء الحرب مع هذة الدولة الخليجية • دخل معها غرفة تبديل الملابس بسبب قوامها الجذاب احتضنها ولم ينتبها للتصوير.. الفنانة "نوال الزغبي" في صور فاضحة...شاهد. • "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). • "ابو هشيمة" يقدم للفنانة ياسمين صبري هدية ليس لها مثيل ولم يسبقه اليها أحد ..شاهد • الفنان كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور" Advertisements • أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب.. شاهد الفيديو • هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) • أثارت مدربها في المنزل أثناء ممارسة الرياضة فهجم عليها متحرشاً بجسدها...الفنانة "يارا" في وضعيات فاضحة مع المدرب..(صور+فيديو). • هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بمقاطع اباحية مع خالد يوسف ..شاهدو الفضيحة الجديدة التي نشرتها اليوم .."انا متعودة ومش قادرة أبطل" !! • بعد ان اغتصب بناته وشقيقته الصغرى لمدة عشرين عام .. محكمة تعاقب عجوزا بطريقة غير متوقعة • كأنها حورية من الجنة .. تعيين فتاة سعودية بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- كما ظهرت في صورة برفقة ابنتيها دانييلا ورهف وهما ترتديان فستانين ينسجمان مع إطلالتها. وعلقت: "شكراً من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير. وطبعاً فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل ألوان السعادة. دانييلا فواز، رهف فواز الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي اولاد الجميع". وتناقل الصور عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بأناقة زينب وجمالها ورأوا أنها تضاهي بذلك جمال والدتها وأناقتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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