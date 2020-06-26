شكرا لبحثكم عن خبر مشروب سحري شبيه بالمياه الغازية يخلصك من الكرش في اسبوع.... وهذ هو السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ليس سراً أن التخلص من الوزن الزائد، خاصة حول الوسط أو البطن أو ما يطلق عليه "الكرش"، ليس بالأمر السهل على الإطلاق، بل هو يحتاج إلى استراتيجية صحيحة حتى يكتب له النجاح.

ولكن هناك بعض الحيل والنصائح، التي يمكن أن تفيد حتى أخصائيي الحميات الأكثر التزامًا من غيرهم، وتجعل عملية التخلص من الكرش سهلة وسلسة، عن طريق مشروب يوصف بالسحري، ويشبه إلى حد كبير "المياه الغازية" أو مشروبات "الشعير".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن هذا المشروب السحري هو مزيج "خل التفاح" مع "بيكنغ صودا" أو "صودا الخبز".

رغم فوائده الكثيرة...

أضرار قد لا تعرفها عن خل التفاح وأشار الموقع إلى أن هذا المزيج له مفعول السحر في فقدان الوزن بسرعة وسهولة ومن دون أي مشاكل صحية مترتبة على هذا الأمر.

يساعد مزيج "خل التفاح وصودا الخبر" في خلق بيئة استقلابية صحية قلوية، وتعمل على تقوية جهاز المناعة مع تعزيز صحة الشعر والجلد.

كيف يتخلص من الكرش؟

أظهرت الأبحاث أن خل التفاح يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك، المكون النشط الرئيسي في خل التفاح، على فقدان الدهون من خلال تحسين التمثيل الغذائي، وزيادة حرق الدهون، وتقليل تخزين الدهون في البطن والكبد، وقمع الشهية، وما إلى ذلك من أمور.

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في الدراسات الحيوية، قد يعمل حمض الأسيتيك أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين، وخفض نسبة السكر في الدم، وخفض مستويات الكوليسترول ومحاربة الفيروسات.

وبالمثل، تؤكد بعض الدراسات أن صودا الخبز قد تكون أداة فعالة لإذابة الدهون بشكل أسرع.

وتظهر بعض الدراسات أن صودا الخبز يمكنها تهدئة عسر الهضم وتكسير الدهون ومساعدتك على إنهاء مشاكل الانتفاخ.

مزيج سحري تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول خل التفاح (من 1-2 ملاعق كبيرة) المخلوط مع صودا الخبز قبل تناول الطعام يمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، ويعزز الامتلاء ويقلل من السعرات الحرارية، وكل هذه الفوائد يمكنها أن تصب في حقيقة الأمر في كفة إنقاص الوزن.

كيف يصنع؟

يعد تحضير هذا المشروب السحري فقدان بسيطًا للغاية ولا يستغرق سوى دقيقة واحدة، على النحو التالي:

- امزج ملعقتين صغيرتين من خل التفاح الخام العضوي مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب. - املأ الكوب بالماء قبل الشرب.

يحتوي هذا المشروب على العناصر الغذائية والإنزيمات التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم، وقمع الشهية، ما قد يساعد على فقدان الوزن.