عـــاجل : المجلس الإنتقالي يباغت الجميع ويبدأ بضخ ورقة نقدية مطورة وجديدة من فئة 1000 ريال "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من سكان العاصمة المؤقتة عدن ورقة نقدية جديدة ومطورة من فئة 1000 ريال يمني في الاسواق المحلية . وحسب مصادر محلية ان ورقة نقدية مطورة فئة الف ريال تم ضخها في اسواق عدن.

وتوقعت المصادر بأن الطبعة الجديدة المطورة قد تكون من دفعة اموال البنك المركزي الاخيرة التي بحوزة المجلس الانتقالي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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