شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : صورة فتاة بزي الحرس الملكي السعودي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر هاشتاق الحرس الملكي منصة تويتر في السعودية ، بعد تداول صورة لفتاة بزي الحرس الملكي السعودي . وأظهرت الصورة فتاة ترتدي زي الحرس الملكي ، وبجانبها أحد أفراد الحرس ويقفون في وضع انضباط مثالي . وتفاعل المغردون بصورة الفتاة ، وعبروا عن سعادتهم بهذه الأمثلة من الناء السعوديات ، كما انهالت التعليقات الإيجابية على الصورة ، كما وصفها البعض بصورة الموسم .

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