شكرا لقرائتكم خبر عن هام : تأثير الزنجبيل على مرضى الضغط ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements طبيب سعودي متخصص، اليوم الجمعة، حقيقة تأثير مشروب الزنجبيل على مرضى الضغط . وأكد الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين رداً على سؤال مريض ضغط أن الزنجبيل لا يضر من لديه ضغط مرتفع اما من يعانون من هبوط الضغط فقد يزيد أعراضهم . وفي وقت سابق، نصح النمر بتخفيف الملح في الطعام نظراً لتأثيره على الضغط بالإضافة لتعطيل الأملاح والسكر الصناعي لنشاط الجهاز المناعي للجسم طبيب سعودي متخصص، اليوم الجمعة، حقيقة تأثير مشروب الزنجبيل على مرضى الضغط . وأكد الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين رداً على سؤال مريض ضغط أن الزنجبيل لا يضر من لديه ضغط مرتفع اما من يعانون من هبوط الضغط فقد يزيد أعراضهم . وفي وقت سابق، نصح النمر بتخفيف الملح في الطعام نظراً لتأثيره على الضغط بالإضافة لتعطيل الأملاح والسكر الصناعي لنشاط الجهاز المناعي للجسم

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