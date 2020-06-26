شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته داخل السجن:.. ‘‘رغد صدام حسين’’ تنعي الذراع الأيمن للرئيس الراحل:.. شاهد من يكون؟.. شاهد(صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد وفاته داخل السجن:.. ‘‘رغد صدام حسين’’ تنعي الذراع الأيمن للرئيس الراحل:.. شاهد من يكون؟.. شاهد(صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

أمس الأربعاء، أحد أبرز وزراء النظام العراقي السابق، في المعتقل، بعد 17 عاماً من سجنه. وقالت المصادر، أن الفريق الأول ركن سعدي طعمة عباس الجبوري، أحد أبرز وزراء النظام السابق برئاسة صدام حسين، توفي في سجن وضعته فيه القوات الأمريكية عند اجتياحها للعراق عام 2003. وأضافت المصادر أن الجبوري كان يشغل منصب وزير الدفاع للفترة 1990 حتى عام 1991، ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية منذ سنة 1998 وحتى عام 2002. والجبوري كان يشغل منصب وزير الدفاع للفترة 1990 حتى عام 1991، ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية منذ سنة 1998 وحتى عام 2002. وتسلمت عائلة الفريق جثمانه أمس في بغداد، بعد قضائه 17 عاما في السجن. بدورها، رثت ابنة الرئيس السابق، رغد صدام حسين، الجبوري، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، قائلة: فقد العراق اليوم، بطلا كبيرا في الجيش العراقي، هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل، وبقي لآخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يفرج كربة رفاقه في الأسر. فقد العراق اليوم بطلا كبيرا في الجيش العراقي هو الفريق الاول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل وبقي لاخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله واسكنه فسيح جناته ونسأل الله ان يفرج كربة رفاقه في الاسر.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/UtO23GRdGs — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 24, 2020