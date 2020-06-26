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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل :الفنانه ‘‘رجاء الجداوي‘‘ في العناية المركزة تحت جهاز تنفس وطبيبها يعلن اخبار سيئة بشأن صحتها(صور وتفاصيل صادمة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء بشأن فقدان والدتها للوعي. وقالت مختار، في تصريحات صحفية، إن الأخبار المنتشرة بشأن فقدان رجاء الجداوي للوعي عارية على الصحة، نافيةً بشدة ما يتم تداوله بهذا الشأن. وأوضحت أميرة، أن والدتها لم تفقد الوعي مثلما كُتب في عدد من المواقع، ولكن حالتها الصحية غير مستقرة. وأضافت: “والدتي حتى الآن في العناية المركزة تحت جهاز تنفس داخلي، ولا أعلم متى ستتحسن حالتها، كل ما في وسعي ووسع الأطباء هو الدعاء لها”. يُذكر أن رجاء الجداوي كانت قد أصيبت بفيروس أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء بشأن فقدان والدتها للوعي. وقالت مختار، في تصريحات صحفية، إن الأخبار المنتشرة بشأن فقدان رجاء الجداوي للوعي عارية على الصحة، نافيةً بشدة ما يتم تداوله بهذا الشأن. وأوضحت أميرة، أن والدتها لم تفقد الوعي مثلما كُتب في عدد من المواقع، ولكن حالتها الصحية غير مستقرة. وأضافت: “والدتي حتى الآن في العناية المركزة تحت جهاز تنفس داخلي، ولا أعلم متى ستتحسن حالتها، كل ما في وسعي ووسع الأطباء هو الدعاء لها”. يُذكر أن رجاء الجداوي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

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