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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 26-06-2020? - آخر تحديث الجمعة 26-6-2020? مجنون يحمل العلم اليمني في يده ويهتف تحيا الجمهورية وتسقط الحوثية .. صورة شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة قيل إنها لمجنون يمني مختل عقلياً وهو يحمل علم اليمن. وقال الناشطون في تعليقاتهم الذي رصدها (يمن فويس) ان المجنون يحمل العلم وسط احدى الشوارع في احدى المدن اليمنية ويهتف تحيا الجمهورية اليمنية وتسقط الحوثية . ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة قيل إنها لمجنون يمني مختل عقلياً وهو يحمل علم اليمن. وقال الناشطون في تعليقاتهم الذي رصدها (يمن فويس) ان المجنون يحمل العلم وسط احدى الشوارع في احدى المدن اليمنية ويهتف تحيا الجمهورية اليمنية وتسقط الحوثية .

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