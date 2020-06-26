شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تمهل المذيع اليمني "جميل عز الدين " 24 ساعة لمغادرة الأراضي السعودية ..ومقرب من المذيع يغضب ويكشف الحقيقة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:57 مساءً - جديد الخليج 365 Advertisements �ى مصدر مقرب من الاعلامي جميل عزالدين صحة الأخبار المتداولة والتي تحدثت عن إخراج المذيع ورئيس قطاع التلفزيون جميل عزالدين من السعودية وقناة الفضائية اليمنية.

وسخر المصدر في تصريح له الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بأن المملكة العربية السعودية أبلغت المذيع عزالدين بأنه غير مرحب به وتمهله 24 ساعة لمغادرة اراضيها.

وأضاف بأن "ما نقل من بعض وسائل الإعلام الذي اعتادت على نشر من هذه الأخبار والجزم بتجاوز أخلاقيات العمل الصحفي وجعلت منها وسيلة للتزييف والتحريض ضناً أنها قادرة على إسكات الأصوات الحره دون أن تدرك أنها تتحول إلى أقلام رخيصة الثمن وفاقدة مصداقيتها لحساب أجندة معادية لوحدة اليمن ومعركتها ضد الانقلاب، بل تمثل ذراعاً للمحتلين والميلشيات وأداة من أدوات حربها على وحدة اليمن".

ودعا المصدر الجميع إلى تحري المصداقية والشفافية وعدم نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والكاذبة كونها تخدم العدو الأساسي وتبتعد عن القضية الحقيقة وتهدف إلى الابتزاز واسكات الأصوات الحره التي تنقل رقعة اليمن الاتحادي الجمهوري.

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