شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإنتقالي يوجه ضربة للرئيس الجنوبي السابق ..ويكشف عن فضيحة مدوية اساءت للبيض إساءة شديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:57 مساءً - كشف المتحدث الاعلامي في المجلس الانتقالي صالح الحنشي عن تهرب نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البيض، من تسديد دين عليه منذ عام 1994م لتاجر قات شهير في عدن ، يقدر ب15 ألف دولار

وقال الحنشي في منشور على صفحته على فيسبوك ر صحيفة الوطن العدنية بأن تاجر قات يدعى محمد علي طالب والذي يعد واحد من كبار تجار القات بعدن كان يتعامل البيض ومكتبه معه بشراء القات وغادر البيض عدن في عام 94 اثناء الحرب وفي ذمته 5000 ألف دينار قيمة القات أي مايعادل 15 ألف دولار في الوقت الراهن وهو ماتسبب في إفلاس تاجر القات وقطع مصدر رزقه بعد تهرب مكتب البيض من دفع المديونية المقيدة عليه.

وأشار الحنشي إلى أن التاجر محمد علي طالب لم يتمكن من الوصول أو التواصل مع البيض أو مكتبه لمطالبتهم بتسديد ماعليهم من دين له.

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وطالب الصحفي الحنشي، من نائب رئيس الجمهورية الأسبق بتسديد ما عليه من دين لاولاد محمد علي طالب في أسرع وقت ممكن قبل أن يتم تصعيد هذه القضية التي قال بأنه طرحها ليس من باب المماحكات وإنما لكونها مظلمة مواطن .

وجاء في نص منشور الصحفي الحنشي ما يلي:

الأخ الرفيق علي سالم البيض الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني..

نود أن نرفع لكم مطالبة أولاد محمد علي طالب..

ولعلك تتذكر من هو محمد علي طالب.. الذي كان أكبر تاجر قات في عدن عام 94. . وكنت تتعامل معه أنت ومكتبك.. وغادرت عدن عام 94 وباقي في ذمتك 5000 دينار جنوبي لمحمد علي طالب اي مايعادل 15 الف دولار..

وقد تسبب هذا المبلغ في إفلاسه.. وقطع مصدر دخله.. ربما ان من حولك كذبوا عليك أنهم سددوا المبلغ لكن الحقيقة أنه مازال دين في ذمتك..

نتمنى أن تسارع في التواصل مع صاحب المظلمة.. وتسدد مافي ذمتك.. فلاعذر لك ونحن نعرف أنك قادر على دفع مافي ذمتك حاول تدفع قبل ان نصعد هذه القضية..

طرحنا لهذه القضية ليس من باب المماحكات وانما نتحدث عن مظلمة لمواطن