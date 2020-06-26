شكرا لبحثكم عن خبر خفيفة وثقيلة وذخيرة وسيارات ... شاهد كمية الأسلحة التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي من منزل ياسر العواضي ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي كمية الأسلحة التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي عقب دخولها منزل القيادي المؤتمري ياسر العواضي. وبحسب القناة فقد تنوعت الأسلحة بين ثقلية ومتوسطة وخفيفة وذخيرة لكل الأعيرة النارية وبكميات كبيرة. كما أظهر الفيديو حصول الميليشيا على أطقم عسكرية جديدة بكامل عتادها وصورايخ مختلفة ومدافع متنوعة. وبحسب مراسل قناة المسيرة الحوثية فإن ما تم عرضه إلا جزء يسير كما أظهر الفيديو بأن الأسلحة سعودية. Advertisements وقد حصلت الميليشيا على هذه الأسلحة عقب سيطرتها على منزل القيادي ياسر العواضي في مديرية ردمان بمحافظة Video Player

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