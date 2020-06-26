شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مريع على طريق عدن ... تفاصيل والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ودى حادث مروري مروع عصر الخميس، على خط طور الباحة عدن بحياة عدد من الأشخاص، لا زالت جثث بعضهم متكومة داخل هيكل احدى المركبات المحطمة. ووقع الحادث نتيجة صدام مقطورة كبيرة وشاحنة أسماك وسيارة نقل نوع "هايلوكس" تدمرت كليا.

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