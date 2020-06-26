شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع لامير سعودي ... وأنباء عن محاولة اغتيال فاشلة .... شاهد الصور والتفاصيل والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements جا أمير سعودي من حادث مروع، أسفر عن احتراق سيارته بالكامل. ونشر الأمير عبد العزيز بن طلال، صورة لسيارة ابن أخيه محمد بن خالد بن طلال آل سعود، وقال: "الحمد لله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهورا إن شاء الله". ونشرت الأميرة ريما صورة سيارة فارهة وقد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسا على كرسي بدا أنه بجانب سرير. وللأمير شقيق تعرض لحادث سير قبل 15 عاما، وهو الأمير الوليد بن خالد بن طلال، والذي يسمى بالأمير النائم، والذي لا يزال في غيبوبة طيلة هذه السنوات.

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