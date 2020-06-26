شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يصعق بن بريك برد حاسم والاخير يتراجع والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements د الأمير السعودي "سطام بن خالد آل سعود" على تغريده نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" بعد تغريده قال فيها: الحكومة الإخونجية اليمنية من الرياض وفي ضيافة السعودية تستخف بالسعودية ملكا وولي عهد وشعبا على مرأى ومشهد العالم، منذ توقيع اتفاق الرياض ومماطلتها فيه وصولا لغزو الجنوب وتسليم الشمال للحوثي، وأخيرا خرق اتفاق إطلاق النار الذي بدؤوه، ورجال الجنوب سيقومون بالواجب والحرج مرفوع. ورد عليه الأمير السعودي سطام بن خالد بقوله: كلامك عن إستخفافهم للسعودية مردود عليه فنحن نتعامل بحكمة مع جميع الأطراف لمصلحة اليمن وليس من أجل تحقيق مصالح ضيقة لفرد هنا أو هناك، ويجب أن تعرف أن السعودية قدمت العشرات من الشهداء من أجل حماية اليمن وشعبه وليس من أجل مناكفات بين طرفين تركوا عدوهم الأساسي وتقاتلوا وهذا قمة الفشل

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